Росії доведеться ще довго працювати при жорстких бюджетних обмеженнях - Медведєв

Росії доведеться ще досить довго працювати в умовах жорстких бюджетних обмежень, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ТАСС.

"Потрібно також враховувати, що ресурси бюджету не безмежні. Нам достатньо довго ще, ймовірно, доведеться працювати в умовах жорстких бюджетних обмежень", - сказав Медведєв, зазначивши, що "можливостей для значного збільшення доходів у нинішній ситуації дуже небагато".

Читайте такожМінфін Росії хоче зекономити на пенсіонерах 2,6 трильйона рублів"Черговий бюджетний цикл починається, треба зізнатися, у вельми непростих умовах. Необхідно нам всім реалістично оцінити існуючі ризики. Параметри бюджету продиктовані сформованою економічною ситуацією", - повідомив прем'єр, пояснивши, що ця ситуація визначається падінням цін на нафту, уповільненням економічного зростання, санкційним режимом. "Нам потрібно підготувати бюджет, який дозволить адекватно реагувати на ці виклики", - закликав він уряд.

Прем'єр-міністр РФ також зазначив, що проект бюджету повинен бути готовий орієнтовно до середини вересня.