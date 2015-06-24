Закон, який спрощує розкриття банківської таємниці, відкриє доступ до рахунків українців СБУ, МВС і прокуратурі

Про це в коментарі УНІАН сказала виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

За її словами, зміни, що містяться у законопроекті, відкриють доступ за запитом до інформації про операції фізосіб прокуратурі, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ, Антикорупційному бюро й Антимонопольному комітету України, тоді як зараз така інформація доступна лише юридичним особам і фізичним особам-підприємцям.

«Якщо законопроект буде ухвалено, то для отримання інформації «компетентних» органів не потрібна санкція суду. Головне нововведення законопроекту в тому, що інформація про рахунки фізосіб й операції за ними стане набагато доступнішою (без санкції суду) одразу шести контролюючим органам. Це стосується всіх фізосіб, не тільки «багатих», - зазначила Коробкова.

За її словами, ДФС як підконтрольний Міністерству фінансів орган може й зараз отримати за запитом інформацію про наявність банківських рахунків.

«Фіскальна служба отримає доступ за запитом інформації про операції юросіб, фізосіб-підприємців і фізичних осіб. Зараз фіскали мають доступ тільки до інформації про наявність рахунків», - сказала вона.

За словами Коробкової, можливим негативним наслідком прийняття законопроекту стане продовження відпливу депозитів з банківської системи.

«Населення України (особливо заможне) не надто довіряє вище перерахованим органам. І ці люди знатимуть, що величезна маса працюючих в органах людей зможе без труднощів отримати інформацію про їх операції. Немає гарантій, що цим не скористаються в особистих цілях окремі працівники органів. Тому, в разі ухвалення закону, депозити не скоро повернуться в банківську систему.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір підвищити податкову дисципліну серед платників податків - фізичних осіб зі значними доходами й зробити жорсткішим контроль з боку держави за повнотою і своєчасністю сплати ними податку на доходи. Мінфін пропонує дозволити Державній фіскальній службі України розкривати банківську таємницю, а також спростити доступ до банківської таємниці фізичних осіб.