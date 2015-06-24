Нацбанк поки не отримав інформації про власників 10 банків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи виконання банками вимог регулятора до 8 червня надати дані про реальних власників і контролерів, після чого НБУ планував упродовж червня публікувати оновлені дані на своєму сайті.

За інформацією НБУ, банки, структури яких не опубліковані, працюють над уточненням даних за вимогами регулятора, і структури їх власності буде опубліковано в міру виправлення помилок.

Також повідомляється, що шість банків не подали дані про власність, три з яких визнані неплатоспроможними.

Крім того, три банки попросили подовжити термін надання інформації через причини, важливість яких вивчається регулятором, а також не подав структуру власності один банк, зареєстрований в окупованому Луганську.

НБУ нагадує, що непрозора структура власності банку є підставою для встановлення істотних обмежень у його діяльності, аж до визнання такого банку проблемним. Такі банки не зможуть отримати кредит рефінансування, взяти участь у тендері з підтримки ліквідності й отримати генеральну валютну ліцензію НБУ.

Крім того, НБУ відмовлятиме банкам з непрозорою структурою власності погодження нової редакції статуту, не дозволить їм збільшувати статутний капітал. Ділова репутація керівників непрозорих банків вважатиметься зіпсованою на 3 роки, якщо керівник працював у такому банку більш як 6 місяців і за умови, що такий керівник був призначений після 1 червня 2015 року. Відлік часу для керівників банків почнеться тоді, коли банк отримає листа від НБУ про те, що його структура власності визнана непрозорою.

Також за неподання чи подання недостовірних відомостей про структуру власності банку передбачено штраф у розмірі 0,01% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Якщо у НБУ є підстави вважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, він має право вимагати у кожного з 10 найбільших кінцевих ключових власників банку підтвердження їх майнового стану. За інформацією НБУ, такі запити від регулятора вже одержав 21 банк, на черзі - ще сім фінустанов.

Якщо регулятор встановить незадовільний фінансовий чи майновий стан принаймні двох осіб з 10 найбільших кінцевих ключових власників, які сукупно володіють не менш як 5% капіталу, він може визнати структуру власності банку непрозорою.

Нацбанк наголошує, що ухвалені ним процедури є свого роду фільтром реальних власників серед підставних осіб і номінальних власників корпоративних прав банку, які діють в інтересах третіх осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня надати дані про реальних власників і контролерів, після чого планував упродовж червня публікувати оновлені дані на своєму сайті.

У рамках оновленого законодавства до власників суттєвої участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За оцінками регулятора, розкриття реальних власників банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до неплатоспроможних банків.

З початку року НБУ за порушення законодавства про розкриття реальних власників визнав проблемними два банки.

Також регулятор відмовляє в погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування у своєму «чорному списку», в якому значиться 837 керівників й 111 власників істотної участі, причетних до збанкрутілих банків.