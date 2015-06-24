ЗМІ: Греція відкинула зустрічні пропозиції кредиторів

Про це повідомляє видання Ekathimerini з посиланням на джерело в грецькому уряді, передає "ЄвроПравда". Зокрема, джерело підтвердило, що Греція не погодилася на збільшення ПДВ і скорочення державних витрат.

Крім того, кредитори закликають скасувати ранній вихід на пенсію, а також збільшити пенсійний вік з 62 до 67 років, до 2022, а не 2025 року, як планує лівий грецький уряд.

Читайте такожЄЦБ збільшив стелю кредитування банків Греції майже до 89 мільярдів євро

Також кредитори хочуть скорочення витрат на оборону на 400 млн євро, а не на 200 млн, як пропонує Греція.

Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що деякі кредитори не готові підтримати пропозиції Греції для виходу з кризи.

Перед цим в грецькому уряді заявляли, що Греції залишилося домовитися з кредиторами по "двох-трьох" пунктах пакету пропозицій, внесених урядом країни.

В Єврокомісії висловилисподівання, що угоду з Грецією буде досягнуто не пізніше ніж у четвер.