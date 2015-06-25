Яценюк: Я проти ліквідації Пенсійного фонду і проти чинної пенсійної системи

Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Я б, звичайно, з величезним задоволенням був ще більш радикальним, але треба дивитися на українські реалії. Україна — не Росія і не Грузія. Це Україна. Як людина, яка хоче швидких економічних реформ, я б закрив очі і рухався далі. Але завжди у тебе в голові повинно бути, що ти ще політик і повинен розуміти те, про що я вже говорив: кожен крок треба зважувати, в тому числі і в цьому жахливому політичному середовищі і в умовах російської агресії», - відповів Яценюк на питання про порівняння України і Грузії, де немає Пенсійного фонду.

Прем'єр вважає, що в українських реаліях ліквідація Пенсійного фонду буде сприйнята населенням ще більш негативно, ніж підвищення тарифів.

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«Уявіть собі, що буде, якщо я вийду і заявлю: «Ми тут посиділи, подумали, і я вирішив ліквідувати Пенсійний фонд». Це схоже на підвищення тарифів, тільки вдвічі гірше. Я проти ліквідації Пенсійного фонду, але я проти чинної пенсійної системи», - сказав Яценюк.

У той же час, він заперечує, що умова підвищення пенсійного віку фігурує у домовленостях з МВФ.

«В остаточній редакції було прийнято рішення, що підвищення пенсійного віку не є основною умовою. Я думаю, що рано чи пізно це питання знову постане», - зазначив Яценюк.

Повне інтерв'ю українського прем'єра читайте в свіжому номері журналу «Новое Время».