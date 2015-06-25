Мінфін "дав задню" по законопроекту про контроль за доходами багатіїв і розкриття банківської таємниці

Відповідне рішення Мінфін оприлюднив на своєму сайті.

«Проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу (щодо запровадження обслуговування заможних фізичних осіб)» знято з обговорення у зв'язку з поверненням його на доопрацювання», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, міністерство представило законопроект 19 червня. Він передбачав вважати заможними громадянами тих, які відповідають одному з таких критеріїв: є кінцевим бенефіціаром великого платника податків; прямо або опосередковано володіє 20% і більше юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави і який задекларував дохід за попередній податковий рік 10 млн євро і більше; загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн грн.

Відповідно до законопроекту, заможні особи повинні були обов'язково подавати декларацію про доходи в електронному вигляді нарівні з великими платниками податків та середнім бізнесом, при цьому фіскальний орган може прийняти рішення про зміну основного місця обліку заможної особи нарівні з великим платником податків.

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Крім того, пропонувалося ввести норму, згідно з якою податкові органи мають право донараховувати податки заможним особам, при цьому термін давності донарахування становить 3650 днів, або 10 років. Відповідно до законопроекту, несвоєчасне подання заможною особою податкової декларації каралася б штрафом у 10% суми нарахованого податку на доходи фізосіб. Крім того, Мінфін запропонував дозволити Державній фіскальній службі України розкривати банківську таємницю.

За даними Державної фіскальної служби України, у рамках деклараційної кампанії, яка розпочалася 1 січня і тривала до 1 травня, 683 громадянина задекларували доходи понад 1 млн грн, а загальний обсяг задекларованих доходів становив 13,8 млрд грн. При цьому кількість мільйонерів скоротилося порівняно з попереднім роком на 3%.

Водночас, на думку керівництва Незалежної асоціації банків України, прийняття урядового законопроекту дозволило б шести державним контролюючим структурам отримати доступ до інформації про всі банківські операції фізичних осіб, а це призвело б до того, що громадяни продовжили б виводити свої кошти з банківської системи.