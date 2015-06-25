Санкційний банк "Росія" нарощує активи з допомогою окупованого Криму

Банк "Росія", який одним з перших потрапив під західні санкції, наростив капітал з допомогою бюджетників окупованого Криму - став одним з найбільших гравців на ринку залучення коштів фізосіб півострова, пише "Комерсант".

Кримські вкладники вже розмістили в банку 4,5 млрд руб., що вивело регіон на друге місце в філіальній мережі "Росії" за вкладами фізичних осіб. Зробивши ставку на розвиток корпоративного роздробу, банк отримав на обслуговування зарплатні рахунки ряду найбільших організацій півострова, в тому числі Чорноморського флоту, МВС, МНС та інших держструктур. Експерти впевнені, що без держпідтримки експансія "Росії" в регіоні проходила б повільніше.

Читайте такожВ Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про продовження санкцій проти окупованого КримуБанк "Росія" почав працювати в анексованому Криму в квітні минулого року — через місяць після введення американських санкцій проти нього і його найбільших акціонерів Юрія Ковальчука і Геннадія Тимченко.

На тлі першої хвилі санкцій банк отримав потужну підтримку з боку президента Володимира Путіна, який через кілька днів після введення обмежень відкрив рахунок в "Росії", куди повинна перераховуватися його зарплата. Аналогічним чином вчинив і глава Чечні Рамзан Кадиров. Потім про запуск зарплатного проекту з банком оголосила Об'єднана суднобудівна корпорація, а в серпні 2014 року стало відомо, що "Росія" буде вести зарплатний проект для військовослужбовців Чорноморського флоту (чисельність особового складу на весну 2014 року — 25 тис. осіб).