Держборг України за місяць зріс на 7 мільярдів гривень

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 травня 2015 року становила 67,661 млрд дол., що на 314 млн дол., або на 0,47%, більше за показник на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в травні збільшилася на 7 млрд грн, або на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті скоротився на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, тоді як у гривневому еквіваленті цей показник збільшився на 323 млрд грн, або на 29,337%.

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Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2015 року становив 67,347 млрд дол., що на 2,322 млрд дол., або на 3,6% більше за показник на початок місяця. Загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7% - до 1,417 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті збільшився в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.