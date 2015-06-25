В Україні продовжили мораторій на перевірки бізнесу

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, 24 червня, прийняв рішення продовжити мораторій на проведення перевірок бізнесу до кінця 2016 року, повідомив під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати і Європейської Бізнес Асоціації міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Вчора на Кабміні прийняли рішення продовжити мораторій на перевірки бізнесу до кінця 2016 року», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, мораторій на проведення перевірок бізнесу був оголошений в кінці 2014 року і повинен був діяти до 1 липня 2015 року. Пропозицію про продовження мораторію висловило Мінекономрозвитку на підставі консультацій з бізнесом. Мораторій не стосується планових фіскальних перевірок.