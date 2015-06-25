Goldman Sachs вважає, що в липні Україна введе мораторій на виплату боргів

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на доповідь американського банку Goldman Sachs Group.

«Україна, ймовірно, не здійснить виплати по купону наступного місяця і оголосить дефолт за боргом, - передбачає агентство. - Уряд не зможе досягти домовленості з кредиторами, і найближчим часом оголосить мораторій по купону, платіж за яким заплановано на 24 липня».

Агентство нагадало, що Україна запропонувала кредиторам 40-відсоткове списання боргу і нові бонди, платежі по яких будуть прив'язані до економічної ситуації. Водночас джерела агентства стверджують, що кредитори навряд чи приймуть таку пропозицію.

Група кредиторів, яку очолює інвестфонд Franklin Templeton, 24 червня знову подала на розгляд план, який дозволяє Україні заощадити 16 мільярдів доларів виплат за своїми борговими зобов'язаннями протягом 4 років.

Згідно зі статистикою Bloomberg, вартість українських боргових цінних паперів на загальну суму 2,6 мільярда доларів з процентною ставкою 9,25% річних і терміном погашення в липні 2017 впала на 0,21 цента до 49,39 цента за долар.

Всього ж після свого падіння 25 березня поточного року цінні папери зросли в ціні майже на 12 центів.

Аналітик Ендрю Метені з Goldman Sachs Group зазначає, що беручи до уваги обсяги ВВП, така реструктуризація дозволить власникам боргових облігацій отримати прибуток незалежно від економічних показників країни. Подібне рішення має задовольнити кожну з сторін.

«Ми очікуємо, що боргові папери будуть точніше відображати економіку, коли ринок оцінить ці потенційно нові кредитно-фінансові інструменти», - сказано в його доповіді.

Вартість українського боргу зросла в ціні, але продовжує залишатися низькою - 49 центів за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет кредиторів вийшов з відкритим листом до основного кредитору України - Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицію переглянути критерії боргових операцій і відмовитися від ідеї списання боргу, оскільки це ускладнить у майбутньому вихід України на зовнішні ринки капіталу.

Міністерство фінансів України очікує проведення зустрічі у тристоронньому форматі за участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня. Результатом переговорів, як очікується, стане вироблення позиції сторін і відповідь України на пропозиції кредиторів.

Переговори щодо реструктуризації Україна розпочала 13 березня - одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купону і номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол .

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів - продовження термінів погашення боргу, зниження купону і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні лише на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.