Реструктуризація держборгу стане запорукою фінансової стабільності України – Яценюк

Реструктуризація частини державного боргу, переговори про яку веде Міністерство фінансів України з березня поточного року, стане запорукою фінансової стабільності України, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з представниками Американської торгової палати та Європейської бізнес асоціації.

При цьому Яценюк зазначив, що фінансова стабілізація – це завдання уряду, і виконання цього завдання дасть змогу перейти до подальшого економічного зростання.

«Для нас серйозний виклик – реструктуризація боргів. І уряд, і Мінфін активно над цим працюють. Це має стати запорукою фінансової стабілізації в цілому. Ми не можемо дозволити собі обслуговувати ті борги, які накопичилися насамперед за останні три роки. А за останні три роки Україні було видано 40 млрд дол. США, загальний обсяг коштів, який потрібен для обслуговування боргів країни, дорівнює нашим військовим витратам. 5% ми витрачаємо на нашу безпеку і оборону і 5% ми змушені витрачати на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу країни», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в період з 29 червня по 3 липня розраховує провести переговори у форматі Україна – МВФ – Комітет кредиторів щодо реструктуризації частини держборгу. Переговори щодо реструктуризації Україна почала 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – продовження строків погашення боргу, зниження купона і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні тільки на продовження строків, вважаючи списання боргу неприйнятним.