Державний "Укргазбанк" завершив приєднання банку "Київ"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укргазбанку».

"Згідно з рішенням Кабінету міністрів від 11 лютого 2015 року по виведенню з ринку банку "Київ" шляхом відчуження всіх його активів і зобов'язань на користь «Укргазбанку» повідомляємо, що 25 червня «Укргазбанк» завершив процедуру приєднання банку «Київ», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з цього моменту всі клієнти неплатоспроможного банку стають клієнтами «Укргазбанку».

«Це перший досвід у нашій країні застосування нового механізму підтримки фінансової стабільності - P&A, коли всі вкладники неплатоспроможного банку - юридичні особи, фізичні особи, причому й ті, які володіють вкладами на суму більшу гарантованої, стають клієнтами іншого, стабільно працюючого банку, з абсолютно вільним доступом до своїх коштів. Тобто для них змінюється лише номер рахунку та реквізити. Цей інструмент особисто я оцінюю як один із найбільш перспективних. У світовій практиці він є досить поширеним», - наводяться в повідомленні слова голови правління банку Кирила Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Нацбанк визнав націоналізований у 2009 році банк «Київ» неплатоспроможним для подальшої передачі його активів та зобов'язань державному «Укргазбанку».

В результаті Фонд гарантування вкладів ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на три місяці – до 24 травня включно й почав проведення інвентаризації, оцінки та складання реєстру активів і зобов'язань банку «Київ».

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Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.

За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку в 999,8 млн грн роком раніше.

У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.