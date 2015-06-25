ООН: інвестиції в Росію в найближчі три роки залишаться на 10-річному мінімумі

Прямі іноземні інвестиції в Росію в найближчі три роки залишаться на 10-річному мінімумі 2014 року.

Такий прогноз дає Конференція ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), пишуть «Ведомости».

У 2014 році Росія вперше за 10 років не увійшла в список A. T. Kearney 25 найпривабливіших для прямих інвесторів країн. Це сталося ще до конфлікту з Україною – через непередбачувану політику та втручання держави в економіку, говорив FT партнер A. T. Kearney Пол Лаудисина.

В опитуванні 2015 року половина заявила про готовність збільшити інвестиції в Росію і сусідні країни після скасування санкцій. Але врегулювання геополітичного конфлікту може лише частково повернути привабливість російській економіці: криза має внутрішні причини, нема шансів, як в 2010-2012 рр.., скористатися світовим відновленням, вважають експерти PwC.

Читайте такожРосійські компанії випали з сотні найбільших у світі

Згідно з даними ООН, світові прямі іноземні інвестиції в 2014 році скоротилися на 16,3% – до $1,23 трлн, Спад відбувся, незважаючи на зростання всіх інших показників – ВВП, торгівлі, капітальних вкладень, зайнятості.

Приплив інвестицій в розвинені країни впав на 28% – до мінімуму з 2004 року, вкладення за кордон найрозвиненіших країн – такі ж, як в 2013 році. Інвестиції ж в країни, що розвиваються, зросли на 2% і стали на третину більшими, ніж розвинених країн. Найбільше отримали Китай ($129 млрд.), Гонконг ($103 млрд) і США ($92 млрд.

Росія залишилася в топ-20, незважаючи на трикратне падіння інвестицій. Через ситуацію в Росії іноземні інвестиції в регіон СНД, Грузії і країн Південно-Східної Європи скоротилися більш ніж удвічі до $48 млрд, 10-річного мінімуму. Регіональний конфлікт, падіння цін на нафту і міжнародні санкції проти Росії знизили довіру інвесторів до регіону, йдеться в доповіді.

Читайте такожКудрін: частка російської економіки у світовій скоротиться до історичного мінімуму

За даними ЦБ, в 2014 році приплив прямих іноземних інвестицій в Росію впав втричі з $69 млрд до $21 млрд, мінімуму з 2005 р., весь приплив припав на перше півріччя, а потім два квартали був відтік – подібного в Росії не було з початку збору статистики за інвестиціями в 1994 році.

З $21 млрд більше двох третин прийшли з Кіпру, Багамів, Бермудів і Віргінських островів. Вкладення російських резидентів за кордон у 2014 році скоротилися на третину - до $56,3 млрд, тобто майже половину отримали Кіпр і Бермуди.