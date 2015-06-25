Україна "теоретично" може оголосити мораторій на виплату боргів у кінці липня - Яресько

Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу наприкінці липня, оскільки це право закріплено законом, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

Раніше про таку можливість заявив американський банк Goldman Sachs, пояснивши свій прогноз кризою ліквідності і відсутністю діалогу з кредиторами.

«Теоретично це (мораторій - УНІАН) можливо. Як ви знаєте, Верховною Радою було прийнято закон», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, на думку Goldman Sachs Group, Україна переживає серйозну кризу ліквідності і, ймовірно, не зможе здійснити запланованих на липень купонних виплат за своїми бондами. У зв'язку з цим банк припустив, що уряд України не зможе досягти домовленості з кредиторами і найближчим часом оголосить мораторій щодо купону, платіж за яким заплановано на 24 липня. При цьому у банку зазначають, що Україна запропонувала кредиторам 40-процентне списання боргу і нові бонди, платежі за якими будуть прив'язані до економічної ситуації. Водночас джерела агентства стверджують, що кредитори навряд чи приймуть таку пропозицію.

Раніше Комітет кредиторів вийшов з відкритим листом до основного кредитора України Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією переглянути критерії боргових операцій і відмовитися від ідеї списання боргу, оскільки це ускладнить у майбутньому вихід України на зовнішні ринки капіталу.

Міністерство фінансів України очікує проведення зустрічі в тристоронньому форматі з участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня. Результатом переговорів, як очікується, стане вироблення позиції сторін і відповідь України на пропозиції кредиторів.

Переговори щодо реструктуризації Україна почала 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

В Україні 17 червня набув чинності прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком Закон України «Про особливості здійснення операцій з державним, гарантованим державою та місцевим боргом», який надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.