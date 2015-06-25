Яресько не поїде на зустріч з кредиторами до Вашингтона – Україну представлятиме Лисовенко

Делегацію України на переговорах з кредиторами і представниками ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні очолить урядовий уповноважений з питань державного боргу Віталій Лисовенко, повідомила журналістам міністр фінансів Наталя Яресько.

"Віталій Лисовенко поїде", - сказала міністр.

При цьому вона уточнила, що у Вашингтоні пройдуть не переговори, а технічна зустріч.

"Це буде технічна зустріч, на якій ми обговоримо наш макроекономічний прогноз. І ми зустрічаємося, щоб обговорити всі технічні питання втрьох (МВФ - кредитори - Україна - УНІАН). Це технічна бесіда - це не переговори", - підкреслила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує проведення зустрічі в тристоронньому форматі з участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня. Результатом переговорів, як очікується, стане вироблення позиції сторін і відповідь України на пропозиції кредиторів.

Переговори щодо реструктуризації Україна почала 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

В Україні 17 червня набув чинності прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком Закон України «Про особливості здійснення операцій з державним, гарантованим державою та місцевим боргом», який надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.