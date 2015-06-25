У ВМС заявили, що через анексію Криму Україні завдано збитків на $150 мільярдів

За попередніми даними, через анексію Криму Україні завдано збитків у 150 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив 1-й заступник начальника штабу командування ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Таран.

Контр-адмірал також наголосив, що сума збитків може зрости, якщо не відродити вітчизняний військовий флот.

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У той же час, як зазначив Таран, Росія не відмовилася від агресивних дій стосовно України. У даний момент РФ сконцентрувала в чорноморському регіоні близько 20 тис. бійців, близько 40 кораблів, близько 50 літальних апаратів і тощо, які можуть нанести удар по стратегічно важливим об'єктам України.

Він нагадав, що протяжність морського кордону України складає близько 1,35 тис. км, ще майже 30 тис. кв. м – територіальне море, плюс 70 тис. кв. м – морська економічна зона.