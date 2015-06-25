Яценюк: Рада проголосувала лише третину законів про боротьбу з корупцією та дерегуляцію

15:24, 25 червня 2015
Фінанси
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Яценюк закликав бізнес-асоціації лобіювати урядові реформи в парламенті

REUTERS

 Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у середу в ході зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, що представляють закордонних і українських інвесторів у країні, закликав їх лобіювати урядові реформи в парламенті.

«Я прошу вашої підтримки, підтримки в тому, щоб ви, як бізнесмени, інвестори в Україну допомогли українським парламентарям голосувати за ті закони, які вносяться урядом, а не валити 70% реформістських законів, які треба було прийняти ще півроку тому», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, через політичну обструкцію парламент проголосував лише третину законів про боротьбу з корупцією, дерегуляцію, спрощення ведення бізнесу.

Також Яценюк наголосив на необхідності формування в бізнес-середовищі нової податкової культури.

«Нова податкова культура означає наступне: бізнес платить податки, держава правильно використовує ці податки, а Державна фіскальна служба прозоро адмініструє ці податки», - зазначив прем'єр.

За словами глави уряду, спроби легалізувати зарплати навіть з урахуванням зниження в три рази податку на доходи фізичних осіб (за умови реалізації суб'єктами господарювання певних умов щодо виходу з тіні) не увінчалися успіхом.

«Країна годується не президентом, не урядом. Країна годується усіма нами. Кожен має свою частину відповідальності. Дуже важливо вести чесний і прозорий діалог», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України раніше закликав парламентську коаліцію у найкоротші терміни прийняти закони, які є обов'язковою умовою отримання 1,7 млрд дол. траншу Міжнародного валютного фонду.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, попередня умова МВФ, не виконана Україною, стосується підвищення можливості «Нафтогазу» стягувати свою дебіторську заборгованість.

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