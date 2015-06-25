ЄБА: процес реформування країни повільний і неефективний

Уряд України не має достатніх повноважень для вирішення проблем бізнесу, а також проведення якісних і кардинальних реформ, заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко під час зустрічі з представниками Кабінету міністрів.

«Міністри не мають достатньо повноважень для вирішення проблем бізнесу та втілення в життя прогресивних ідей», - сказала вона.

При цьому Дерев'янко зазначила, що процес реформування країни повільний і неефективний.

«Відчутного поліпшення ситуації не відбулося, реформи як такі не відбуваються, глибоких структурних реформ, як в Грузії та Центральній Європі, немає», - підкреслила виконавчий директор ЄБА.

За її словами, Україна не продемонструвала значного прогресу в боротьбі з корупцією, контрабандою і «сірим» імпортом, а прогрес у реформах є точковим і не вирішує глобальних проблем.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 25 червня в ході зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, що представляють закордонних і українських інвесторів в країні, закликав їх лобіювати урядові реформи в парламенті.