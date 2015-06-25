Яресько: вартість нових кредитів становить менше 3% річних, за Януковича - 8%

Середньозважена вартість кредитів, залучених урядом України останнім часом по лінії Міжнародного валютного фонду, уряду США та Європейського Союзу, становить менш як 3% річних, тоді як вартість боргів, узятих у попередні періоди, перевищувала 8%, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході зустрічі з представниками Американської торгової палати та Європейської бізнес асоціації.

«Ми працюємо над зменшенням обсягу держборгу і гарантованого державою боргу країни. Щоб зменшити навантаження, ми йдемо за двома напрямками: ми замінюємо дорогі борги, взяті раніше, на дешевші, які мають більший термін погашення. Якщо середня вартість боргу, залученого раніше, становила в середньому 8% річних, то середньозважена вартість нового боргу – менша 3%», - сказала міністр.

При цьому вона наголосила, що другий напрямок роботи – переговори щодо реструктуризації частини держборгу. «Скажу чесно, переговори йдуть дуже важко, але реструктуризація вкрай важлива для зменшення боргового навантаження на країну. Наша мета – заощадити 15,3 млрд дол. на наступні 4 роки», - зазначила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з початку 2015 року залучила 6 млрд дол. - 5 млрд дол. по лінії МВФ і 1 млрд дол. як гарантії уряду США. У червні Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС, яким передбачається виділення Україні 1,8 млрд євро.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 травня 2015 року становила 67,661 млрд дол., що на 314 млн дол., або на 0,47%, більше за показник на початок місяця. Загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в травні збільшилася на 7 млрд грн, або на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті скоротився на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, тоді як у гривневому еквіваленті цей показник збільшився на 323 млрд грн, або на 29,337%.