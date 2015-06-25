У МВФ підтвердили, що зустріч України з кредиторами відбудеться 30 червня у Вашингтоні

Тристоронні технічні консультації з питань реструктуризації частини державного боргу України за участю Міжнародного валютного фонду, Комітету кредиторів та представників уряду відбудуться у Вашингтоні 30 червня, повідомив на традиційному брифінгу у Вашингтоні голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Я підтверджую, що наступного тижня відбудеться технічна зустріч за участю Комітету кредиторів та представників українського уряду. МВФ братиме участь у цій зустрічі. Вона відбудеться 30 червня», - сказав Райс.

Раніше Міністерство фінансів України планувало зустріч у тристоронньому форматі за участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня. Результатом переговорів, за словами очільника Мінфіну Наталії Яресько, має стати вироблення позиції сторін і відповідь на пропозиції кредиторів.

Водночас Яресько відзначала, що у Вашингтоні пройдуть не офіційні переговори, а технічні консультації. Українську делегацію представить урядовий уповноважений з питань держборгу Віталій Лісовенко.

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Як повідомляв УНІАН, переговори з реструктуризації Україна розпочала 13 березня - одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купону і номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол .

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів - продовження термінів погашення боргу, зниження купону і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні тільки на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.