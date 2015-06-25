Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,10 за долар

У четвер, 25 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,53/23,64 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3840/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,1961 грн/дол., на цю годину укладено 522 угод на суму 384,70 млн дол.