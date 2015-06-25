Зустріч Єврогрупи по Греції знову завершилася провалом

Голова Єврогрупи Єроен Дійсельблум заявив, що двері для Греції все ще відкриті і вона ще може прийняти пропозиції кредиторів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожГреція відступила назад у переговорах щодо її боргу - Мінфін Німеччини

Пізніше представник єврозони сказав, що наступна зустріч Єврогрупи призначена на ранок суботи.

Як повідомлялося, переговори прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса з міжнародними кредиторами, які завершилися в ніч на 25 червня, не принесли прориву.

Раніше в Єврокомісії заявили, що угода про допомогу для Греції повинна бути досягнута не пізніше 25 червня.

Президент Європейської ради Дональд Туск перед початком саміту ЄС заявив, що кредиторам та Греції потрібно ще багато часу для того, щоб досягти угоди.