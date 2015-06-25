Заборгованість із зарплати в Україні в травні зросла до 1,8 мільярда гривень

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Порівняно з початком року борги із зарплати зросли на 37%.

Як зазначається, близько 74% або 1,34 млрд грн від обсягу заборгованості складають борги економічно активних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 1,28 млрд грн. Причому половина цієї заборгованості - 619,4 млн грн - сформована в сфері переробки.

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У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості сформовані в Донецькій області – 398 млн грн, Луганській області – 380 млн грн, Харківській області – 177 млн грн та Київській області – 129 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в квітні скоротилася на 110 млн грн і склала 1,5 млрд грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості був зафіксований у Донецькій області – 377 млн грн, у Київській області – 128,5 млн грн, у Луганській області - 127,8 млн грн і в Харківській області – 179,2 млн грн. Заборгованість із зарплати в Києві склала 73,2 млн грн.