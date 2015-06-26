Переговори Греції з кредиторами перенесли на 27 червня - ЗМІ

Як пише Deutsche Welle, Греції досі не вдалося домовитися з міжнародними кредиторами про вихід з боргової кризи. Чергова зустріч міністрів фінансів країн Єврозони, що пройшла в Брюсселі в четвер, 25 червня, закінчилася безрезультатно.

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Керівники мінфінів мають намір продовжити обговорення грецької проблеми 27 червня, повідомляють джерела, близькі до переговорів. "Двері для грецької сторони залишаються відкритими, якщо вона вирішить представити нові пропозиції або прийняти те, що вже винесено на обговорення", - наводить інформагентство Reuters слова голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума.

Так, міжнародні кредитори збираються повторно вивчити грецький документ, як і свій власний, повідомив міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. "Буде йти обговорення з грецьким урядом і ми продовжимо (роботу. - Ред.) доти, доки не знайдемо рішення", - заявив Варуфакіс.

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Як повідомляють два джерела інформагенції Reuters, канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала своїм колегам право-центристам, що угода щодо Греції має з'явитися до відкриття фінансових ринків у понеділок. Вона також повідомила лідерам Європейської народної партії (ЄНП) перед самітом ЄС, що Німеччина "не дасть Греції себе шантажувати", повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Між тим, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле заявив, що шанси на досягнення компромісу між Грецією та її кредиторами з ЄС та МВФ стають дедалі примарнішими, пише інформагенція AFP. "Греки зробили кроки назад. Позиції радше ще більше віддалилися, ніж зблизилися", - заявив міністр Шойбле.