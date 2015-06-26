Євро впав щодо долара на негативних новинах відносно грецького боргу

На світових торгах у п'ятницю, 26 червня, курс євро до долара знижується на тлі новин щодо переговорів кредиторів та Греції, передає Reuters.

Так, з початку торгів курс євро до долара впав до 1,1192 долара за євро з 1,1207 долара на попереднє закриття. Курс долара до ієни знизився до 123,39 ієни з 123,63 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) піднявся на 0,04% - до 95,25 пункту.

Греції 25 червня не вдалося домовитися з міжнародними кредиторами про вихід з боргової кризи. Керівники мінфінів ЄС мають намір продовжити обговорення грецької проблеми 27 червня.

Читайте такожПрем'єр Греції стверджує, що кредитори відкинули пропозиції АфінЯк повідомляє DW з посиланням на джерела, канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала своїм колегам право-центристам, що угода щодо Греції має з'явитися до відкриття фінансових ринків у понеділок. Вона також повідомила лідерам Європейської народної партії (ЄНП) перед самітом ЄС, що "Німеччина не дозволить Греції себе шантажувати".

Між тим, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що шанси на досягнення компромісу між Грецією та її кредиторами з ЄС і МВФ стають все більш примарними.