Яресько офіційно звернулася до громадян України щодо переговорів з кредиторами

Уряд України шукає можливості для досягнення домовленостей з кредиторами, щоб знизити боргове навантаження і стимулювати відновлення економічного зростання країни, але допускає введення мораторію на виплату міжнародним зовнішнім кредиторам до досягнення прийнятної угоди про реструктуризацію.

Про це йдеться у зверненні міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України, опублікованому на сайті міністерства.

Читайте такожGoldman Sachs вважає, що в липні Україна введе мораторій на виплату боргівМіністр нагадує, що політика українського уряду підтримується Міжнародним валютним фондом та країнами "Великої сімки", які згодні, що комерційні зовнішні кредитори повинні взяти участь в порятунку і відновленні економіки України.

«Мета нашого уряду - захистити народ України, і ми готові зробити всі кроки, необхідні для захисту інтересів України», - наголошується у зверненні.

Крім того, за її словами, Україна отримає черговий транш фінансування Міжнародного валютного фонду після завершення першого перегляду програми з МВФ, що очікується в найближчі тижні.

«Після завершення першого перегляду програми МВФ, що, як ми сподіваємося, буде зроблено в найближчі тижні, Україна отримає черговий транш фінансування МВФ», - йдеться у зверненні.

Міністр підкреслила, що уряд прихильний політиці відновлення стабільності державних фінансів, повернення України на шлях зростання і створення робочих місць, розробленої за підтримки МВФ та інших міжнародних партнерів.

«Хоча через спадщину корумпованого попереднього режиму і через російську агресію проти України, цей шлях для нашої країни не легкий, уряд прагне забезпечити процвітаюче та безпечне майбутнє для українського народу», - додала Яресько.

Вона також зазначила, що тягар нинішньої економічної та фінансової ситуації в Україні не повинен лежати виключно на народові України, який вже заплатив дуже високу ціну за своє європейське майбутнє.

Міністр нагадала, що програма МВФ передбачає поділ зусиль щодо фінансової стабілізації в нашій країні між трьома групами: МВФ, який надає Україні 17,5 млрд дол., офіційними кредиторами, що надають 7,2 млрд дол. нового фінансування, та міжнародними комерційними кредиторами, що забезпечують надання 15,3 млрд дол. в результаті боргової операції.

Перші дві групи, як зазначила Яресько, вже внесли свій вклад, в тому числі МВФ надав перший транш в рамках програми фінансування і надасть другий транш після перегляду програми, а міжнародні партнери у складі США, ЄС, Японії і Канади підписали низку угод про фінансування України .

«Власники суверенних комерційних зовнішніх зобов'язань України, представлені Спеціальним комітетом кредиторів, як третя група, досі відмовляються внести свій внесок у відновлення України», - підкреслила вона, нагадуючи, що кредитори три місяці відмовлялися проводити предметні переговори про умови боргової операції в рамках параметрів програми МВФ, запропонувавши замість цього використовувати на погашення валютні резерви.

Як повідомляв УНІАН, зустріч у тристоронньому форматі за участю делегації Міністерства фінансів України, Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів відбудеться у Вашингтоні 30 червня. Результатом зустрічі стане вироблення позицій сторін і відповідь України на пропозиції кредиторів.

Аналітики Goldman Sachs Group вважають, що Україна зазнає серйозної кризи ліквідності і, ймовірно, не зможе здійснити заплановані на липень купонні виплати за своїми бондами, у зв'язку з чим уряд не зможе досягти домовленості з кредиторами і найближчим часом оголосить мораторій по купону, платіж за яким заплановано на 24 липня.

Україна почала переговори про реструктуризацію 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів у ході переговорів звертався через ЗМІ або посередників до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

25 червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, який дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.