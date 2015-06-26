Єврокомісар: у Греції є 5 днів для уникнення виходу з єврозони

Про це заявив єврокомісар Гюнтер Еттінгер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Аж до 30 червня ми будемо робити все, щоб греки продемонстрували готовність до реформ", - сказав він.

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"Вихід Греції з єврозони не є нашою метою, але він стане неминучим, якщо рішення не буде знайдено в найближчі 5 днів", - зазначив Гюнтер Еттінгер.

Як повідомлялося, остання зустріч міністрів фінансів єврозони щодо виходу Греції з боргової кризи і продовження програми допомоги у четвер завершилася безрезультатно.

Міністри спробують домовитися про допомогуГреції 27 червня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ця зустріч буде вирішальною.