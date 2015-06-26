Україна отримає черговий транш МВФ у найближчі тижні – Яресько

Про це йдеться у зверненні міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України, опублікованому на сайті міністерства.

«Після завершення першого огляду програми МВФ, що, як ми сподіваємося, буде завершено найближчими тижнями, Україна одержить черговий транш фінансування МВФ», - йдеться у зверненні.

Раніше, 19 червня, міністр фінансів висловила припущення, що засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу, затвердженого програмою EFF, може відбутися в середині липня, відзначивши, що МВФ не може призначити конкретну дату засідання у зв'язку з невиконанням Україною всіх попередніх умов для його одержання. Зокрема, за її словами, йдеться про підвищення можливості НАК «Нафтогаз України» стягувати свою дебіторську заборгованість.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 червня ухвалила закони про розподіл прибутку НБУ і посилення його незалежності, а також розглянула в першому читанні законопроекти про обов'язки чиновників декларувати майно, яким вони користуються, та про встановлення економічно обґрунтованих тарифів і вдосконалення системи гарантування вкладів.

Документи входять у пакет необхідних до ухвалення законів у рамках реалізації програми реформ, схваленої МВФ.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк попросив на засіданні Ради коаліції підтримати на наступному пленарному тижні (з 30 червня по 3 липня) 9 законопроектів, які стосуються програми співпраці з МВФ і Світовим банком.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів упродовж 4 років. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. було одержано відразу після схвалення програми в березні цього року.

За підсумками останньої оціночної місії в Києві в травні МВФ погіршив свої прогнози економічного розвитку України у зв'язку з триваючою війною на сході, проте заявив про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.