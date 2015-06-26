Відтік з фондів, що інвестують в активи Росії, за тиждень збільшився в 16 разів

Інвестори за тиждень - з 18 червня по 24 червня - вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 34 мільйона доларів проти відтоку 2,1 мільйона доларів тижнем раніше - тобто, відток зріс в 16 разів, передає ПРАЙМ з посиланням на дані організації, яка відстежує приплив і відтік коштів в інвестиційні фонди та розподіл коштів, - Emerging Portfolio Fund Research, наведені в огляді Газпромбанку.

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