Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку вже 21,05 за долар

У п'ятницю, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,99/21,05 грн/дол.,повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,53/23,60 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3780/0,3850 грн/рубль.

Читайте такожВ Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 21,0251 грн/дол., на цей час укладено 140 угод на суму 68,33 млн дол.