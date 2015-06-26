Комітет кредиторів хоче бачити Яресько на зустрічі у Вашингтоні

Комітет кредиторів закликає українську владу якомога швидше провести переговори з питань реструктуризації частини державного боргу і запрошує міністра фінансів України Наталію Яресько особисто взяти участь у запланованій на вівторок, 30 червня, зустрічі у форматі Україна – Комітет кредиторів – Міжнародний валютний фонд.

Про це йдеться в листі кредиторів, текст якого має УНІАН.

«Комітет знову закликає почати переговори якомога швидше – без попередніх умов і акцентів на будь-яких рішеннях, а також закликає міністра Яресько приєднатися до учасників зустрічі у Вашингтоні наступного тижня», - йдеться в заяві Комітету.

У Комітеті кажуть, що позиція Мінфіну України, яка полягає в тому, що приватні кредитори відмовляються надати сприяння України, є невірною.

«З 9 травня Міністерство фінансів має повну пропозицію щодо реструктуризації боргу з урахуванням критеріїв МВФ і можливістю вивільнити до 16 млрд дол., відклавши платежі за основною частиною боргу та з обслуговування до 2019 року, тоді як МВФ (як ключовий кредитор країни - УНІАН) одержить 4,4 млрд дол. за період з 2015 по 2018 рік і в цілому 8,1 млрд дол. до 2020 року», - йдеться в листі кредиторів.

Раніше представник МВФ Джеррі Райс підтвердив, що 30 червня на майданчику Фонду у Вашингтоні відбудуться технічні консультації з питань реструктуризації держборгу України. Українську делегацію представить урядовий уповноважений з питань держборгу Віталій Лисовенко.

Коментуючи майбутню зустріч, міністр фінансів відзначала, що йдеться про технічні консультації, а не про офіційні переговори.

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Україна почала переговори про реструктуризацію 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

За даними ЗМІ, Україна пропонує кредиторам списати 40% боргу, яким володіють приватні кредитори, щоб досягти критеріїв МВФ, а саме – скорочення загального обсягу боргу до 71% ВВП і скорочення потреб у зовнішньому фінансуванні на період з 2019 по 2025 рік до 10% ВВП.

Водночас Комітет кредиторів переконаний, що списання боргу вкрай небажано для України, оскільки воно закриє країні вихід на зовнішні ринки капіталів.

Україна поки що не змінила свою переговорну позицію, а міністр фінансів Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня.