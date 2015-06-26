Нацкомісія з другої спроби дозволила UniCredit Bank збільшити статутний капітал

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України схвалила емісію додаткових простих акції UniCredit Bank на загальну суму 5,55 млрд грн (250 млн дол.), повідомляється на веб-сайті регулятора.

За повідомленням, відповідне рішення комісія прийняла на черговому засіданні 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про відмову в реєстрації додаткової емісії акцій на 5,868 млрд грн (250 млн дол.) UniCredit Bank для поповнення статутного капіталу.

Раніше банк повідомляв про поповнення статутного капіталу в березні на 250 млн дол. і про наміри акціонерів поповнити капітал ще на 250 млн дол. у червні в рамках вимог Національного банку України за підсумками проведеного в 2014 році стрес-тестування банку, а також для формування додаткової «подушки безпеки» на майбутнє.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank – об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні - «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.