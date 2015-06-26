Білорусь буде домовлятися з Росією про рефінансування свого боргу

Білорусь сподівається домовитися з Росією про рефінансування свого боргу, заявив міністр фінансів Білорусі Володимир Амарін, передає БЕЛТА.

За його словами, в даний час мова йде саме про рефінансування боргу перед Росією, а не про пролонгації виплат.

Читайте такожРосія дала Білорусі відстрочку по кредиту і дозволила конвертувати його в рублі"Ми строків не переносимо, все платимо. Те, що ми отримали у квітні $110 млн, - це кредит на, скажімо так, рефінансування платежів на користь Росії. Ні про яку пролонгацію мови немає", - зазначив глава Мінфіну Білорусі.

Він підтвердив, що в липні пройдуть переговори з російською стороною про рефінансування. "Йдеться про те, що буде кредит на ці цілі", - сказав Амарін.