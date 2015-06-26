Казахстанці "профінансували" Росію за півроку на 2,8 мільярда доларів

В період з жовтня 2014 року по квітень 2015 року казахстанці придбали в пунктах обміну валют 151 мільярд рублів, або 2,8 мільярда доларів, які потім витратили в Росії, заявив голова правління Національної палати підприємців Казахстану "Атамекен" Аблай Мірзахметов, передають "Новини-Казахстан".

"За даними Нацбанку, з жовтня 2014 року по квітень 2015 в обмінних пунктах куплено 151 мільярд рублів, або 2,8 мільярда доларів. Це - ті гроші, які населення вивезло і витратило на території Росії у зв'язку зі сформованим паритетом", — сказав Мірзахметов.

"Для прикладу скажу відомий факт щодо автомобілів: в минулому році було завезено близько 80 тисяч авто, з них старих — трохи більше 6 тисяч, а за 5 місяців 2015 року — 151 тисяча і 85 тисяч з них — старі. Можете самі судити, у що гроші нашого населення виявилося вкладені", — додав він.

Читайте такожУкраїна завдяки СОТ відкриє "молочці" доступ на ринок Казахстану"Були прогнози, що потрібно приблизно півроку витримати паузу, і в Росії після девальвації відбудеться зростання цін, буде зростати інфляція і, так чи інакше, через півроку ми не так сильно будемо відчувати тиск рубля. Але з січня по квітень в Росії інфляція не зростає, а падає. Більше того, ми бачимо, що російська економіка адаптувалася до такого курсу і, в принципі, вони себе досить комфортно почувають, і ми не бачимо, що диспаритет зникає. Природно, це створює для деяких галузей шокові ситуації", — констатував Мірзахметов.

Його підтримав заступник голови правління НВП Рахім Ошакбаєв. "Безумовно, ключове питання — що ми будемо робити зі сформованим диспаритетом, в першу чергу, з російським рублем. Ви знаєте, що всі наші колеги з Євразійського економічного союзу послабили свої курси валют, тільки Казахстан наполягає на поточному курсі", — сказав Ошакбаєв.

За його словами, дане питання знаходиться цілком і повністю в компетенції Національного банку країни.

"Як мені здається, поточна ситуація показує дисбаланс цілей Нацбанку: Національний банк говорить, що він не відповідає за зайнятість — а ви бачите, що у нас великі проблеми з зайнятістю, що він не відповідає за економічне зростання — а ви бачите, що йде серйозне зниження обсягів виробництва. Нацбанк відповідає лише за стабільність цін. Якщо ми говоримо про системні речі, то, звичайно, слід поставити в функції Національного банку питання економічного зростання і зайнятості, оскільки грошово-кредитна політика, обсяг грошей в економіці, курсоутворення — це всі фактори, які прямо і дуже серйозно впливають на ці показники", — вважає заступник голови Нацпалати.

Крім того, за його словами, НПП виступає за повернення інтегрованого контролю на кордони з Росією і, в майбутньому, з Киргизстаном після вступу Бішкека в Євразійський Економічний союз. "На наш погляд, відбулося дуже серйозне зростання сірого товарообігу в умовах відсутності митного контролю. У рамках єдиної території суб'єкти ринку, фізособи побачили, що можна безперешкодно завозити товари, і, у зв'язку з девальвацією рубля, це стало дуже вигідно на території Казахстану без сплати податку на додану вартість", — констатував Ошакбаєв.

"Більше того, надходить дуже багато товарів на нашу територію, які не відповідають вимогам безпеки, встановленим, у тому числі, і в загальних наднаціональних технічних регламентах. Ситуація досить критична у зв'язку з неякісною продукцією, яка представляє загрозу життю споживачів. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне запровадити інтегрований контроль периметру на кордоні Росія-Казахстан і Росія-Киргизстан у зв'язку з тим, що практично з 1 липня Киргизстан буде повноцінним членом ЄАЕС", — додав він.