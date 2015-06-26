Розенко обіцяє компенсувати не переоформлені вчасно субсидії

«Людині потрібно заплатити (комунальні платежі за новими тарифами - УНІАН), але потім цей платіж, ця субсидія буде повернута. Тобто їй буде нарахована субсидія з 1 квітня, і цей розмір субсидії, яку вона переплатила, їй буде враховано у наступному платіж», - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що сьогодні на переоформленні перебувають справи приблизно 800 тис. сімей. Субсидії цим сім'ям нараховуються автоматично.

«Ці люди не приходять, і не треба нікуди йти і переоформляти субсидії, ми це зробимо в автоматичному режимі», - сказав він.

При цьому Розенко відзначив, що наступного тижня будуть презентовані зміни до існуючої процедури призначення субсидій. Міністерство планує ще більше спростити доступ до субсидій для населення, а також дозволити місцевим органам влади вирішувати окремі спірні питання, які не були прописані в постанові уряду.

«Ми надамо місцевим органам влади повноваження вирішувати спірні питання. Зокрема, визначати фактичне проживання чи непроживання людини. Тому що саме навколо цього виникає багато запитань», - сказав він.

Міністр також повідомив, що місцеві органи соцзахисту одержали вказівку призначати субсидії за кожною заявою.

«Ми дали відповідні вказівки місцевим органам влади про те, щоб взагалі жодних відмов не було», - сказав він, відзначивши, що при цьому може виникнути ситуація, коли сім'я з досить високим доходом для оплати комунальних послуг в неопалювальний сезон отримує нульову субсидію.

Міністр закликав такі сім'ї не відмовлятися від подачі заяв. За його словами, зараз ці сім'ї будуть внесені в базу, і якщо в опалювальний сезон їх дохід не буде дозволяти оплачувати високі рахунки за житлово-комунальні послуги, субсидія буде нарахована їм автоматично.

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Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання програми реформ в енергетичному секторі та виконання умов програми співпраці України з головним кредитором – Міжнародним валютним фондом прийняв рішення про підвищення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню. У 2015 році їх обсяг, за планами уряду, становитиме 24,5 млрд грн, що є безпрецедентною для України сумою. Крім того, максимально спрощена процедура одержання субсидій: за новими, прийнятими урядом правилами, споживачеві достатньо заповнити бланк-заяву на субсидію і декларацію про доходи, а потім відправити ці документи в органи соцзабезпечення, які самі будуть розраховувати і нараховувати субсидії на основі переданих даних строком на 12 місяців. Перевірки зазначених даних будуть здійснюватися після нарахування субсидій, а подання свідомо неправдивих даних може спричинити штраф у подвійному розмірі нарахованої субсидії.

Жителям України в січні-травні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 235,1 млн грн, що на 196,4 млн грн, або 6,1 разу більше, ніж у січні-травні 2014 року.

Міністерство соціальної політики раніше заявляло про намір спростити заяви на надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, прибравши показник розміру доходу і залишивши лише вид і місце його одержання, а також запровадити адміністративну відповідальність за подання свідомо недостовірних даних.