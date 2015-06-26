В Україні залишилося 128 працюючих банків

В Україні станом на 25 червня функціонують 128 банків, банків, які без обліку ліквідовуються, і банків з тимчасовою адміністрацією, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook.

За інформацією НБУ, зокрема 40 із працюючих банків – банки з іноземним капіталом.

Регулятор нагадує, що в рамках процесу очищення банківської системи в 2014-2015 роках він прийняв 51 рішення про віднесення банків до категорії неплатоспроможних, зокрема щодо 18 банків – у 2015 році.

У 2014-2015 рр. Нацбанк відкликав банківські ліцензії у 41 банку, з них у 2015 році – у 24, зокрема, регулятор анулював ліцензії двох банків на території АР Крим і Севастополя.

За оцінками НБУ, всього на сьогодні до категорії неплатоспроможних належать десять банків, у стадії ліквідації перебуває 48 банків.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні кількість банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності (зокрема з тимчасовою адміністрацією), скоротилася на три установи – до 145 на 1 травня.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.