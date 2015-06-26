Доходи держбюджету за 5 місяців перевищили витрати на 5,6 мільярда гривень

Державний бюджет України за підсумками січня-травня 2015 року зведено з профіцитом у 5,61 млрд грн проти профіциту за січень-квітень 8,201 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

При цьому за аналогічний період минулого року бюджет було зведено з дефіцитом у 12,224 млрд грн.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за цей період виконано із профіцитом 19,394 млрд грн проти 7,970 млрд грн дефіциту роком раніше.

Доходи держбюджету в січні-травні становили 204,922 млрд грн, що на 54,276 млрд грн, або на 36%, більше показника за аналогічний період минулого року.

До зведеного бюджету за цей період надійшло 249,754 млрд грн доходів, що на 58,422 млрд грн, або на 30,5%, більше минулорічного показника за аналогічний період.

Касові видатки держбюджету становили 198,640 млрд грн, що на 22,5%, або на 36,493 млрд грн, більше відповідного показника 2014 року.

Видатки зведеного бюджету становили 229,665 млрд грн, що на 15,7%, або на 31,092 млрд грн, що більше показника за 5 місяці 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, межа держборгу на рівні 1,394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше показника за 2013 рік.