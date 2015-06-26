У Нацбанку підрахували, що інвестпозиція України покращилася

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що являє собою різницю між активами і зобов'язаннями перед нерезидентами, у першому кварталі 2015 року знизилося на 8,086 млрд дол., або на 13,5%, - до 52,009 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у першому кварталі активи України зросли на 3,168 млрд дол., або на 2,5%, – до 129,078 млрд дол., пасиви знизилися на 4,918 млрд дол., або на 2,6%, – до 181,087 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в 2014 році знизилося на 16,832 млрд дол., або на 21,9% - до 60,016 млрд дол.

У 2013 році від'ємне значення чистої інвестпозиції України зросло на 16,933 млрд дол., або на 28,3%, - до 76,848 млрд дол.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.