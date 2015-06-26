ПриватБанк запропонував кредиторам продовжити терміни погашення за єврооблігаціями

ПриватБанк запропонував власникам двох випусків його єврооблігацій продовжити термін виплати за облігаціями. Продовження строків погашення дозволить найбільшому українському банку – ПриватБанку – збільшити його капіталізацію, і знизить тиск на валютний ринок країни.

Найбільший український банк ПриватБанк направив Меморандум про отримання згоди власникам єврооблігацій з погашенням восени 2015 р. і 2016 році про зміну умов двох випусків єврооблігацій Приватбанку. Зокрема, відповідно до Меморандуму пропонується продовжити термін погашення єврооблігацій на суму 200 млн дол з погашенням восени 2015 року (емітентом яких виступив UK SPV CREDIT FINANCE PLC) до 2018 року. Погашення єврооблігацій на суму 150 млн дол з погашенням у 2016 році (емітент ICBC STANDARD BANK PLC) пропонується продовжити до 2021 року.

В якості одного з елементів угоди Приватбанку, відсоткова ставка за єврооблігаціями, у разі затвердження, буде підвищена за погодженням з власниками зазначених єврооблігацій. Також власникам даних єврооблігацій, які підтвердять згоду на продовження строку погашення єврооблігацій Приватбанку, буде виплачена комісія в розмірі 20 дол за кожні 1000 дол єврооблігацій, умови виплат за якими будуть змінені.

Процедура продовження строків погашення за євробондами була ініційована ПриватБанком з урахуванням економічної ситуації в Україні, а також вимог Національного банку України щодо необхідності прийняття українськими банками заходів для підвищення капіталізації банку, а також зниження тиску на валютний ринок. Раніше подібні рішення були прийняті державними банками - "Укрексімбанком" та "Ощадбанком".

Продовження строку погашення зовнішніх зобов'язань Приватбанку дозволить найбільшому українському банку – ПриватБанку – збільшити капіталізацію і повною мірою обслуговувати свої зобов'язання перед вкладниками фізичними особами – основного пріоритету Приватбанку. Концентрація зусиль Приватбанку на безумовному виконанні своїх зобов'язань перед фізичними особами дозволяє ПриватБанку залишатися найбільшою фінансовою установою України з найвищою часткою роздрібних депозитів, що свідчить про високу довіру до ПриватБанку населення країни.

Нагадаємо, раніше Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" повідомило про досягнення домовленостей з кредиторами щодо продовження строків за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол. Також Міністерство фінансів України повідомило про успішне завершення переговорів між АТ "Ощадбанком" і Комітетом кредиторів про продовження строків погашення за зовнішніми зобов'язаннями на суму 1,3 млрд дол.