ПриватБанк запропонував кредиторам продовжити терміни погашення за єврооблігаціями
ПриватБанк запропонував власникам двох випусків його єврооблігацій продовжити термін виплати за облігаціями.
ПриватБанк запропонував власникам двох випусків його єврооблігацій продовжити термін виплати за облігаціями. Продовження строків погашення дозволить найбільшому українському банку – ПриватБанку – збільшити його капіталізацію, і знизить тиск на валютний ринок країни.
Найбільший український банк ПриватБанк направив Меморандум про отримання згоди власникам єврооблігацій з погашенням восени 2015 р. і 2016 році про зміну умов двох випусків єврооблігацій Приватбанку. Зокрема, відповідно до Меморандуму пропонується продовжити термін погашення єврооблігацій на суму 200 млн дол з погашенням восени 2015 року (емітентом яких виступив UK SPV CREDIT FINANCE PLC) до 2018 року. Погашення єврооблігацій на суму 150 млн дол з погашенням у 2016 році (емітент ICBC STANDARD BANK PLC) пропонується продовжити до 2021 року.
В якості одного з елементів угоди Приватбанку, відсоткова ставка за єврооблігаціями, у разі затвердження, буде підвищена за погодженням з власниками зазначених єврооблігацій. Також власникам даних єврооблігацій, які підтвердять згоду на продовження строку погашення єврооблігацій Приватбанку, буде виплачена комісія в розмірі 20 дол за кожні 1000 дол єврооблігацій, умови виплат за якими будуть змінені.
Процедура продовження строків погашення за євробондами була ініційована ПриватБанком з урахуванням економічної ситуації в Україні, а також вимог Національного банку України щодо необхідності прийняття українськими банками заходів для підвищення капіталізації банку, а також зниження тиску на валютний ринок. Раніше подібні рішення були прийняті державними банками - "Укрексімбанком" та "Ощадбанком".
Продовження строку погашення зовнішніх зобов'язань Приватбанку дозволить найбільшому українському банку – ПриватБанку – збільшити капіталізацію і повною мірою обслуговувати свої зобов'язання перед вкладниками фізичними особами – основного пріоритету Приватбанку. Концентрація зусиль Приватбанку на безумовному виконанні своїх зобов'язань перед фізичними особами дозволяє ПриватБанку залишатися найбільшою фінансовою установою України з найвищою часткою роздрібних депозитів, що свідчить про високу довіру до ПриватБанку населення країни.
Нагадаємо, раніше Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" повідомило про досягнення домовленостей з кредиторами щодо продовження строків за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол. Також Міністерство фінансів України повідомило про успішне завершення переговорів між АТ "Ощадбанком" і Комітетом кредиторів про продовження строків погашення за зовнішніми зобов'язаннями на суму 1,3 млрд дол.