Уряд має намір скасувати пільгове оподаткування для аграріїв - депутат

Голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету з питань аграрної політики Леонід Козаченко заявив, що Кабінет Міністрів України має намір прискорити прийняття законодавчої норми про скасування пільгового режиму оподаткування сільгоспвиробників у законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів», який готується робочою групою з удосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За його словами, в останній день засідання робочої групи в законопроекті, підготовленому Міністерством фінансів України та Державною фіскальною службою України, з'явилася норма про скасування пільгового оподаткування аграріїв.

Леонід Козаченко зазначив, що "наслідком таких рішень Уряду можуть стати незворотні процеси, які повернуть аграрну галузь років на 15 назад". Крім того, на його думку, рішення про прийняття законодавчої норми про скасування спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробників може призвести до напруження політичної ситуації через соціальні протести сільгоспвиробників.

Довідка: 16 червня в парламенті народні депутати не підтримали урядову бюджетну резолюцію, в якій пропонувалося скасувати спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників вже з 1 січня 2016 року, і повернули її Кабінету Міністрів України на доопрацювання.