Нацбанк прогнозує інфляцію майже 50% до кінця року

Національний банк України погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 9,5% і підвищив прогноз інфляції до 48% на кінець року, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на рішення Комітету з монетарної політики НБУ.

Нагадаємо, раніше Національний банк прогнозував падіння ВВП в 2015 році на 7,5% при інфляції 30%, однак згодом анонсував перегляд показників в бік погіршення в червні цього року.

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У 2016 році НБУ, згідно з оновленими прогнозами, очікує зростання ВВП на 3% і сповільнення інфляції до 12% на кінець 2016 року.