НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 30%

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення комітету.

«З метою закріплення позитивних зрушень на грошово-кредитному ринку і подальшої стабілізації очікувань члени Комітету рекомендували залишити облікову ставку незмінною, а в разі подальшого зниження інфляційних ризиків – перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики найближчим часом», – сказано в документі.

За інформацією НБУ, члени комітету відзначили деяке зниження інфляційних ризиків, оскільки приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в травні знизився до 58,4% з 60,9% у квітні. На думку комітету, стримуючий вплив на цінову динаміку мало в тому числі зміцнення курсу гривні до долара США та звуження діапазону його коливань. Враховуючи стабільність на грошово-кредитному ринку і низький сукупний попит, комітет очікує подальшого уповільнення інфляції впродовж наступних місяців.

Також комітет ухвалив рішення оптимізувати підходи до проведення операцій зі стерилізації вільної ліквідності банківської системи. Зокрема, розміщувати депозитні сертифікати на термін від 1 до 3 місяців з визначенням ціни їх розміщення під час проведення процентних тендерів з обмеженим обсягом, а також проводити операції з продажу державних цінних паперів з портфеля НБУ.

За інформацією регулятора, метою таких змін є посилення ринкових засад функціонування грошово-кредитного ринку через задіяння ефективних механізмів ціноутворення та створення можливостей для формування строкової кривої дохідності, пожвавлення вторинного ринку державних цінних паперів і надання банкам додаткових інструментів для диверсифікації своїх активних операцій.

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Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань монетарної політики НБУ за підсумками засідання наприкінці травня рекомендував правлінню НБУ зберегти облікову ставку на рівні 30% річних.

НБУ підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% до 19,5% річних з 4 березня 2015 року, а також підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності і з мобілізації ресурсів у банків.

Жорсткість монетарної політики НБУ спрямовано на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара в 2 рази і ще в 1,8 рази з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після підвищення облікової ставки, а також введення Нацбанком низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. впродовж останніх чотирьох місяців.