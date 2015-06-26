Гривня йде на вихідні з курсом 21,02 за долар

У п'ятницю, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,99/21,02 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,47/23,49 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

Читайте такожВ Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,0154 грн/дол., на цю годину укладено 472 угоди на суму 445,03 млн дол.