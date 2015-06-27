У вівторок подешевшають долар і євро – Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2101.5358 (26 червня – 2119.6069)

100 EUR – 2354.1404 (26 червня – 2375.2315)

10 RUR – 3.8340 (26 червня – 3.8819)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,99/21,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,47/23,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,0154 грн/дол., на цю годину укладено 472 угоди на суму 445,03 млн дол.