У Росії прискорилося падіння економіки

Падіння ВВП Росії в травні прискорилося до 4,9% у річному вираженні порівняно зі зниженням на 4,2% в квітні, йдеться в щомісячному моніторингу Мінекономрозвитку РФ, повідомляє Рейтер.

У березні ВВП скоротився на 3,2% до березня минулого року, в лютому - на 1,6%, у січні - на 1,8%.

За оцінкою Мінекономрозвитку, за підсумками п'яти місяців економіка РФ знизилася на 3,2%.

Міністерство зазначає, що помісячна динаміка свідчить про уповільнення темпів падіння. За оцінкою відомства, з виключенням сезонності зниження в травні склало 0,4% порівняно з 0,6% у квітні, 0,8% у березні, 0,9% у лютому і 1,5% у січні.

За даними Росстату, в першому кварталі ВВП РФ знизився на 2,2%.

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Голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв говорив минулого тижня, що спад у другому-третьому кварталах буде глибшим і може становити 3,5-4%. Починаючи з четвертого кварталу міністерство очікує уповільнення темпів падіння економіки до 2% і за підсумками року прогнозує зниження ВВП на рівні 2,%.

Центральний банк, який опублікував минулого тижня оновлений прогноз розвитку економіки, оцінює падіння економіки за підсумками 2015 року в 3,2%.