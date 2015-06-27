Глава Єврогрупи: Греція зачинила двері для переговорів, відхиливши пропозиції кредиторів
Греція відхилила останні пропозиції міжнародних кредиторів та зачинила двері для подальших переговорів.
Про це заявив глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум журналістам перед засідання міністрів фінансів єврозони, пише Європейська правда.
"Я дуже неприємно здивований нинішнім рішенням уряду Греції", - зауважив він.
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"Очевидно, вони відхилили останні пропозиції від трьох інституцій. І на цій підставі запропонували парламенту провести референдум", - підкреслив глава Єврогрупи.
"Це сумне рішення для Греції, оскільки воно зачиняє двері для подальших переговорів, в той час, коли вони все ще були відчинені", - наголосив Дейсселблум.
"Ми вислухаємо міністра фінансів Греції сьогодні і поговоримо про подальші наслідки", - підсумував він.