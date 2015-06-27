Єврогрупа не має "плану Б" щодо Греції - міністр фінансів Німеччини

Як пише Європейська правда, про це заявив журналістам міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле перед зустріччю Єврогрупи у суботу, передає Politico.eu.

"Наразі уряд Греції завершив переговори", - відзначив він.

За його словами, ніхто з колег, з якими він говорив, не бачить можливих варіантів вирішення питання.

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"Програма (фінансової допомоги - УНІАН) завершиться 30 червня. Ми повинні подивитися, якою буде ситуація з банком Греції", - відзначив глава мінфіну ФРН.

"Яким є "план Б"? Ми повинні говорити про ту ситуацію, яка склалася зараз", - додав Шойбле.

Як повідомляв УНІАН, Греція відхилила останні пропозиції міжнародних кредиторів та зачинила двері для подальших переговорів.

Про це заявив глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум журналістам перед засідання міністрів фінансів єврозони.

"Я дуже неприємно здивований нинішнім рішенням уряду Греції", - зауважив він.