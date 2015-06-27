Єврогрупа відмовилася продовжити програму допомоги Греції

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, таким чином, програма триватиме лише до 30 червня.

Три головних кредитора Греції ось вже п'ять місяців відмовляються видавати їй останній транш кредиту до тих пір, поки Афіни не підуть на економічні реформи.

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Греції загрожує дефолт, якщо уряд не зможе до вівторка виплатити МВФ - 1,6 млрд євро.

Раніше міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявив про те, що 5 липня в країні буде проведено референдум з питання, чи слід приймати запропоновану кредиторами програму допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Греція відхилила останні пропозиції міжнародних кредиторів і зачинила двері для подальших переговорів.

Про це заявив глава Єврогрупи Єрун Дейсселблум журналістам перед засіданням міністрів фінансів єврозони.

"Я дуже неприємно здивований нинішнім рішенням уряду Греції", - зазначив він.