Європейський центральний банк обговорить ймовірність дефолту Греції

За інформацією джерела агентства Франс Прес, зустріч повинна відбутися в неділю.

"Рада керуючих Європейського центрального банку проведе зустріч з метою обговорити ситуацію. ЄЦБ ретельно стежить за її розвитком", — цитує агентство заяву банку, передає РИА Новости.

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Рада керуючих, до складу якої входять шість членів Виконавчого комітету банку і 19 глав центральних банків країн єврозони, уповноважена приймати рішення про видачу грецьким банкам екстрених позик, повідомляє агентство.

У суботу відбулося позачергове засідання ради міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупи) з питання програми бюджетної економії і реформ в Греції. Угода з кредиторами дала б можливість надати країні міжнародні кредити. Існує ризик того, що Греція допустить перший в історії єврозони суверенний дефолт, а також покине валютне об'єднання, чого до цього ніколи з єврозоною не траплялося.