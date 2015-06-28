У Греції опозиція залишила засідання парламенту щодо референдуму
01:59, 28 червня 2015Фінанси
733
Головна опозиційна партія Греції "Нова демократія" покинула позачергове пленарне засідання парламенту з питання проведення референдуму 5 липня за пропозицією кредиторів, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.
REUTERS
За інформацією агентства, голова партії і колишній прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас покинув засідання після конфлікту з депутатом від правлячої партії СІРІЗА, передає РИА Новости.
Читайте такожГлава Єврогрупи: Греція зачинила двері для переговорів, відхиливши пропозиції кредиторів
На думку Самараса, в ході референдуму 5 липня визначиться майбутнє Греції в рамках зони євро. "Під час референдуму буде вирішуватися питання не угоди, а те, чи залишиться наша країна в зоні євро", — цитує агентство Рейтер заяву Самараса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter