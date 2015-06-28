У Греції опозиція залишила засідання парламенту щодо референдуму

За інформацією агентства, голова партії і колишній прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас покинув засідання після конфлікту з депутатом від правлячої партії СІРІЗА, передає РИА Новости.

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На думку Самараса, в ході референдуму 5 липня визначиться майбутнє Греції в рамках зони євро. "Під час референдуму буде вирішуватися питання не угоди, а те, чи залишиться наша країна в зоні євро", — цитує агентство Рейтер заяву Самараса.